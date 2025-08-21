Ирек Файзуллин: «Прошу, сильно руки не жмите мне. У меня потом неделю болит»

Глава Минстроя РФ отшутился при обращении к лауреатам, которым он вручал награды на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»

Необычный инцидент произошел на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», где министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил ведомственные награды отличившимся специалистам.

Глава ведомства неожиданно пошутил, попросив лауреатов не сжимать его руку слишком сильно при рукопожатии:

— Коллеги, я обращаюсь (к вам). Я вот уже который год подвожу эти итоги, прошу сильно руки не жмите мне, когда буду вручать награду. У меня потом неделю она (болит). Вы все пытаетесь как с эспандером поработать, — обратился Ирек Файзуллин.

Среди награжденных оказались представители Татарстана: директор фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина, руководитель департамента программ развития городской среды Арина Петрова и сотрудник республиканского Минстроя Алия Ракаева.

20 августа Ирек Файзуллин уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, где обсуждались вопросы реализации республиканских и федеральных программ в сфере строительства и ЖКХ. Глава Минстроя РФ прибыл в Казань для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

Наталья Жирнова