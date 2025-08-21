Минниханов: «Благодаря богатой истории и благоустройству даже в небольших городах наблюдается рост туризма»

Он отметил, что ключевым показателем эффективности работы руководителей на местах является качество жизни населения

В рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» прошел деловой завтрак Министерства строительства и ЖКХ РФ, посвященный развитию общественных пространств и повышению качества жизни в регионах.

Глава Минстроя, говоря о позитивном влиянии благоустройства, напомнил о масштабной программе развития парков и скверов, стартовавшей в Татарстане 10 лет назад.

— Изменения в малых городах, вокруг этих пространств происходят очень серьезные, — подчеркнул он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на мероприятии, отметил, что ключевым показателем эффективности работы руководителей на местах является качество жизни населения. Подчеркнув, что Татарстан — это 24 города, 15 поселков городского типа и 3077 сельских населенных пунктов, он заявил: «Главная задача — создавать равные условия, позволяющие каждому раскрывать свой потенциал».

Минниханов рассказал о республиканской программе по развитию общественных пространств, запущенной в 2015 году. Для ее реализации были проанализированы успешные практики Москвы, привлечены ведущие специалисты и сформирована команда проектировщиков. Важную роль в создании стратегии реконструкции городского пространства сыграл Институт развития городов Татарстана, а за содержание и наполнение парков и скверов отвечают дирекции парков в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах.

— Сегодня 450 благоустроенных парков, скверов, бульваров и набережных — это результат последовательной работы по созданию среды для жизни, отвечающей запросам населения, — подчеркнул раис Татарстана, акцентировав внимание на том, что каждый проект был реализован с учетом мнения и пожеланий граждан.

Успех программы благоустройства парков и скверов привел к расширению этой практики на дворовые территории. За пять лет в рамках программы «Наш двор» было благоустроено 5 174 дворовые территории, что улучшило жизнь 1,6 млн татарстанцев.

— Граждане активно включились в работу по обустройству дворов, участвуя в обсуждениях, контроле хода работ и приемке объектов. Важно, что благоустройство двора — это не только ремонт. Во дворах развивается добрососедство, появляются традиции проведения совместных мероприятий. Мы поддерживаем это, организуя дворовой фестиваль «Курше», — отметил Минниханов.

Он также подчеркнул, что программа развития общественных пространств способствует увеличению доступности среды для всех категорий граждан. В частности, особое внимание уделяется созданию комфортных условий для детей и людей с ограниченными возможностями. Примером этого является детский парк «Елмай» на набережной Казанки, оснащенный уникальными игровыми площадками.

Кроме того, новые общественные пространства стимулируют занятия спортом и активный отдых. По словам Минниханова, за последние 15 лет число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом в Татарстане, выросло в 2,5 раза. Одним из важных объектов в этой сфере стал экстрим-парк «Урам», спроектированный при участии профессиональных спортсменов.

Раис Татарстана отметил положительное влияние благоустройства на демографическую ситуацию и туристическую привлекательность региона. «

— В благоустроенных районах отмечается рост привлекательности территорий для семей с детьми, повышается уровень рождаемости, увеличивается продолжительность жизни. Парки становятся центрами культурной жизни — только в Казани за прошлый год проведено 1,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 2 млн человек. Благодаря богатой истории и благоустройству даже в небольших городах наблюдается рост туризма. Так, Елабугу с населением 74 тыс. человек в прошлом году посетили 1,1 млн гостей, — констатировал он.



Рената Валеева