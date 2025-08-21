За три года в Татарстане стало на 20 тысяч меньше пенсионеров

Если в 2022 году их количество составляло 1,12 млн, то в 2025 показатель уменьшился до 1,09 млн

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июля 2022-го по 1 июля 2025 года количество пенсионеров в Татарстане сократилось на 20,5 тысячи, узнало «Реальное время» из данных Фонда пенсионного и социального страхования. Так, в начале периода их количество превышало 1,115 млн, а в конце сократилось до 1,094 млн.

При населении Татарстана в 4 млн человек, пенсионерами в республике является каждый четвертый житель. В среднем по России этот показатель находится примерно на таком же уровне. При суммарном населении в 146 млн, пенсионерами в стране являются 40,8 млн человек. А за три года количество пенсионеров в России сократилось на 1,2 млн.

Снижение численности пенсионеров наблюдается также и в Приволжском федеральном округе. Так, если в 2022 году их количество составляло 8,75 млн, то в 2025 сократилось до 8,46 млн человек. По данным Росстата, население ПФО на 1 июля текущего года составляло 28,4 млн человек.

Артем Гафаров