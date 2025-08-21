Зеленский предложил провести переговоры с Путиным в нейтральной европейской стране

Зеленский исключил возможность встречи в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны пройти в нейтральной части Европы. Украина не возражает против встречи, например, в Швейцарии, Австрии или Турции. Об этом пишет РБК.

Зеленский исключил возможность встречи в Москве. Он также назвал «спорным» проведение саммита в Будапеште, поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.

По словам украинского лидера, в координационную группу по подготовке саммита с Россией со стороны США войдут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс.

— Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина построила с Европой такие отношения, которых еще не было. «Буквально за несколько дней провели несколько видеосвязей, срочно через сутки все изменили свои планы и собрались в Вашингтоне исключительно ради Украины», — отметил президент.

Швейцария предложила президенту России Владимиру Путину иммунитет от ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС), если он приедет в страну для участия в мирных переговорах.

Рената Валеева