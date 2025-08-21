В ЖК «Фриссон» заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям

ФСК Регион, входящий в структуру ГК ФСК, строит клубный дом бизнес-класса на улице Даурской

Фото: предоставлено пресс-службой ФСК Регион

В Казани началась история нового клубного дома бизнес-класса «Фриссон» от застройщика ФСК Регион, входящего в структуру ГК ФСК. Впервые в столице Татарстана компания произвела закладку капсулы времени для жителей жилого комплекса. И это не просто строительная формальность, это фундамент будущего, который компания создает уже сейчас.

— Создавая «Фриссон», мы вложили в проект не только профессионализм, но и душу. От разработки названия до планировки каждой квартиры мы кропотливо продумали каждую деталь, буквально «пройдя ногами» по каждому помещению. Мы уверены, что «Фриссон» станет настоящим украшением Казани, предлагая своим жителям все преимущества современного клубного дома, — поделился первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.



предоставлено пресс-службой ФСК Регион

Корпуса «Джаз», «Блюз» и «Фьюжн» вдохновлены уникальным музыкальным жанром. Все это отражено в дизайн-коде каждого из зданий во внутренней и внешней отделке. Благодаря своим посадочным решениям жилой комплекс «Фриссон» удостоен первого места в категории «Согласованные проекты» в номинации «Лучшее благоустройство территорий» на международном форуме «Казаныш» в 2024 году.

На эксплуатируемой кровле можно будет насладиться панорамными видами на озеро Кабан и Казань. Во внутреннем дворе будет возведен амфитеатр — площадка для культурных мероприятий и концертов. Жители смогут присоединиться к просмотру различных выступлений и отдохнуть. Аналогичный принцип реализован в дзен-саде — тихом и уединенном уголке для релаксации, с фонтаном, декоративными камнями, лежаками и гамаками. Там же будет создана музыкальная зона — лабиринт из живой изгороди, образованный кустарниками.

Расположение башен «Фриссона» обеспечивает различные виды из окон. Так, из дома «Фьюжн» видна панорама озера Кабан, из «Блюза» — Казанская ярмарка, а из «Джаза» — город. Благодаря такому расположению, из окон каждой башни открываются привлекательные виды. Отдельные квартиры располагают просторными террасами — неотъемлемым атрибутом элитного жилья. Кроме того, предусмотрен детский сад на 80 мест.

Конструктив здания тщательно продуман: первый этаж — стилобат высотой 6 метров, второй этаж занимают коммерческие помещения. Жилые квартиры начинаются лишь с третьего этажа, что обеспечивает впечатляющие виды и простор даже с этой высоты.



предоставлено пресс-службой ФСК Регион

Покупатели, выбирающие бизнес-сегмент, ценят комфорт проживания и ограниченное количество соседей. В «Фриссоне» это учтено: на каждом этаже расположено всего 7 квартир, что существенно меньше, чем во многих современных жилых комплексах, где количество квартир на этаже может достигать 10—14. Помимо этого, «Фриссон» предлагает современные планировки с предчистовой отделкой, включая все необходимые перегородки. Начиная с двухкомнатных квартир, все планировки предусматривают мастер-спальни, аналогичные решения реализованы в трех— и четырехкомнатных квартирах.



Застройщик ООО СЗ КСТ.

Реклама. ООО СЗ КСТ.

