Хакеры: среди погибших солдат ВСУ много младше возраста мобилизации

В 2022-м ВСУ потеряли 118,5 тысячи военных, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в этом году — 621 тысячу

Хакерская группировка KillNet предоставила РИА «Новости» документы, свидетельствующие о том, что среди погибших украинских военнослужащих много тех, кто не достиг возраста мобилизации, установленного на Украине. Анализ документов показал, что речь идет о солдатах в возрасте от 19 до 24 лет, погибших в период с августа по ноябрь 2023 года.

Согласно информации, полученной хакерами, эти молодые люди служили в ВСУ на контрактной основе, в том числе по программе «18–24», активно продвигаемой украинскими властями. Эта программа, предполагала для молодых людей контракт на особых условиях: за год службы — $24 тысячи, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под ноль процентов.

Ранее KillNet заявила о взломе базы данных Генштаба украинских войск и получении доступа к большому объему информации, включая сведения о потерях ВСУ, командном составе и поставках вооружений.

По данным, предоставленным хакерами, в 2022-м ВСУ потеряли 118,5 тысячи военных, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в этом году — 621 тысячу.

Хакеры также утверждают, что получили доступ к фотографиям погибших, их паспортам, военным билетам, свидетельствам о смерти и жетонам, которые хранились в облачных ресурсах OneDrive. Помимо этого, KillNet заявила о получении доступа к данным командования Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также к спискам стран — поставщиков военной помощи.

