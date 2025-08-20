Казанский цирк предупредил о мошенниках, накручивающих цены на билеты

Например, представление «Мирас»: на официальном сайте — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на мошеннических ресурсах — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Казанский цирк сообщает о росте мошеннических сайтов, которые продают билеты на представления по завышенным ценам.

Казанский цирк призывает зрителей проверять источники при покупке билетов. На официальном сайте цирка и у его партнеров, таких как «Яндекс.Афиша» и «Кассир.ру», можно приобрести билеты по реальным ценам.

Однако мошенники создают сайты-«зеркала», где цены на билеты значительно выше:

представление «Мирас»: на официальном сайте — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на мошеннических ресурсах — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей,

представление «ТРОГАТЬельный спектакль»: на официальном сайте — 2,5 тыс. рублей, на сайтах-«зеркалах» — 4 тыс. рублей,

представление «ХОРошее представление»: на официальном сайте — от 500 до 700 рублей, на мошеннических сайтах — от 1 500 до 1 700 рублей.

Анастасия Фартыгина