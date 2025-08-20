Британия ввела новые санкции против организаций и граждан России и Киргизии
Санкции также затронули люксембургскую компанию Altair Holding и киргизские компании Tengricoin, Grinex и Old Vector
Великобритания расширила свои антироссийские санкции, добавив в список пять организаций и три физических лица. Об этом сообщил Минфин Великобритании, пишет РИА «Новости».
Среди новых объектов санкций — киргизский «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор Кантемир Чалбаев. Также в списке оказался еще один гражданин Киргизии.
Кроме того, под санкции попал россиянин Леонид Шумаков, которого Лондон связывает с проектом A7A5. В июне Financial Times сообщала, что через этот стейблокоин, привязанный к рублю и запущенный в Киргизии, прошло около $9,3 млрд за несколько месяцев.
