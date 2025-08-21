Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

Без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем ожидается от +20 до +25 градусов.

В Казани прогнозируют переменную облачность без осадков. В утренние часы в некоторых местах температура составит до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

Денис Петров