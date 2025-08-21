Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем ожидается от +20 до +25 градусов.
В Казани прогнозируют переменную облачность без осадков. В утренние часы в некоторых местах температура составит до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».