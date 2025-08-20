В Казани установят мемориальную доску председателю Совета народных комиссаров ТАССР К.А. Абрамову

Доска появится на фасаде здания по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, д.54

В Кабмине Татарстана опубликовали проект постановления об установке мемориальной доски в честь Кияметдина Абрамова, который занимал пост председателя Совета народных комиссаров ТАССР с 1930 по 1937 год. Доска появится на фасаде здания по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, д.54.

Цель установки мемориальной доски — увековечить память о значимом государственном и общественном деятеле. На доске будет размещен текст на русском и татарском языках: «В этом доме в 1933-1937 гг. жил видный государственный и общественный деятель, председатель Совнаркома ТАССР в 1930-1937 гг. Кияметдин Алимбекович Абрамов (Хасанов)».

Кроме того, муниципальным властям Казани поручено определить, кто будет следить за состоянием мемориальной доски. Это позволит сохранить память о вкладе Абрамова в развитие республики.

Также в Казани увековечат память драматурга Туфана Миннуллина мемориальной доской.



Анастасия Фартыгина