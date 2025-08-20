«Евровидение-2026» пройдет в Вене

Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая на арене Wiener Stadthalle

Фото: Артем Дергунов

Вена станет местом проведения конкурса песни «Евровидение» в 2026 году. Об этом сообщили организаторы в среду. Весной этого года победу на конкурсе одержал австрийский исполнитель.

— Столица Австрии названа городом-хозяином конкурса песни «Евровидение-2026». Будучи историческим центром искусств, Вена уже в третий раз примет конкурс. Ранее она удостаивалась этой чести в 1967 и 2015 годах — после первых двух побед Австрии на «Евровидении, — говорится в коммюнике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Власти Австрии рассчитывают на значительный положительный экономический эффект от проведения конкурса. По словам госсекретаря Австрии по туризму, после победы Кончиты Вурст в 2014 году проведение «Евровидения» в Вене принесло стране около 40 миллионов евро.

«Евровидение» — международный музыкальный конкурс, проходящий под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году конкурс состоялся в швейцарском Базеле, где победил австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted love.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. За годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году Дима Билан одержал победу с песней Believe.

Рената Валеева