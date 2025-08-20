КАМАЗ поставит до 350 автомобилей «Дорогам и мостам»

Техника предназначена для использования на строительстве крупных инфраструктурных объектов

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» планирует поставить до 350 автомобилей компании «Дороги и мосты» по программе «Лизинг от производителя» при поддержке Минпромторга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», в рамках контракта уже передано 180 единиц техники. Это самосвалы КАМАЗ-65952, а также спецтехника на шасси КАМАЗ: автомобили с краново-манипуляторными установками, масловозы, автобетоносмесители и автотопливозаправщики.

Первый этап контракта предусматривает поставку более 400 автомобилей с различными надстройками. Техника предназначена для использования на строительстве крупных инфраструктурных объектов.

Парк лесозаготовительной техники подведомственных учреждений Минлесхоза Татарстана пополнился новой техникой. Были закуплены и переданы лесхозам шесть сортиментовозов на базе КАМАЗа и десять дровокольных линий.

Рената Валеева