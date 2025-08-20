«Градусы» и Ильсия Бадретдинова выступят в Набережных Челнах на День города и республики

Праздничные мероприятия, как обычно, начнутся с традиционного фестиваля цветов

Фото: Мария Зверева

На праздновании Дня города и республики в Набережных Челнах выступят российская поп-рок-группа «Градусы» и популярная певица татарской эстрады Ильсия Бадретдинова. Об этом сообщил руководитель исполкома города Фарид Салахов, передает chelny-biz.

Праздничные мероприятия, как обычно, начнутся с традиционного фестиваля цветов. Основная концертная программа с участием творческих коллективов города пройдет на майдане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году хедлайнером праздника был российский исполнитель L’ONE, а также выступил заслуженный артист РТ Ришат Тухватуллин.

Хедлайнером концерта в честь Дня республики и Дня Казани станет Татьяна Буланова.

Рената Валеева