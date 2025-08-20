Раис Татарстана обсудил с главой Минсельхоза развитие АПК республики

Республика полностью обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, прибывшей в республику с рабочей поездкой. Встреча прошла на площадке «Казань Экспо», сообщили в пресс-службе главы республики.

В ходе встречи обсуждались ключевые направления развития АПК Татарстана, который является одним из лидеров сельскохозяйственного производства в стране. В прошлом году объем сельхозпродукции превысил 340 млрд рублей. Республика полностью обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания. Татарстан занимает 1-е место в стране по производству молока, 2-е место по сбору картофеля, а также входит в десятку по производству мяса, яиц и сбору сахарной свеклы.

Минниханов подчеркнул, что такие результаты достигнуты благодаря всесторонней поддержке президента России, правительства и Минсельхоза.

В настоящее время в Татарстане активно ведется уборочная кампания. Убрана половина посевных площадей, средняя урожайность составляет более 40 ц/га. Уже собрано 2,73 млн тонн зерна.

Стороны обсудили дальнейшее развитие АПК региона, меры поддержки отрасли, повышение качества жизни на сельских территориях, а также вопросы подготовки кадров.

В рамках визита в Татарстан Оксана Лут посетит новый завод по переработке и консервированию картофеля в Чистопольском районе, ознакомится с работой птицефабрики в Апастовском районе и примет участие в открытии нового общежития Казанского государственного аграрного университета.

Минсельхоз прогнозирует высокий урожай яблок в Центральной России и особенно в Поволжье в этом году.

Рената Валеева