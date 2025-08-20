Ядовитые пауки-осы заполонили Татарстан из-за аномальной жары
Татарстанцы активно делятся фотографиями и видео необычных пауков в соцсетях
Жители Татарстана все чаще сообщают о встречах с ядовитыми пауками-осами (Argiope bruennichi) в лесах, на дачах и даже в городе. Эксперты связывают распространение этих насекомых с аномальной жарой, установившейся в регионе, сообщили в ГТРК «Татарстан».
Татарстанцы активно делятся фотографиями и видео необычных пауков в соцсетях. Жительница Высокогорского района Дарья Мустафина, впервые увидевшая паука-осу почти 10 лет назад, вновь встретила его возле своего дома и запечатлела на фото.
Пауки-осы, прибывшие с юга России и стран Средней Азии, за последнее десятилетие адаптировались к северным широтам благодаря повышению температуры. Они уже освоили Челябинскую, Тульскую, Владимирскую области и Подмосковье.
Яркий полосатый паук может встретиться где угодно: в парке, сквере или на обочине дороги. Специалисты рекомендуют не трогать его, поскольку он жалит только в случае опасности. При укусе следует обработать рану и принять антигистаминные препараты, а при ухудшении самочувствия — немедленно обратиться к врачу.
— В этом году численность высокая, и он чаще встречается. Но для населения он, в общем-то, не опасен. Хотя, действительно, является ядовитым, но тут таких случаев — ни смертельных, ни госпитализаций, в общем-то, не было, — заявил доцент кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.
Эксперт также отметил, что паук-оса практически полностью распространился по территории республики и встроился в местную экосистему. По его словам, после периода высокой численности обычно наступает спад.
Восьмилапого хищника, встреченного на дачном участке, убивать не стоит. Он питается насекомыми-вредителями, такими как саранча, тля и гусеницы, что делает его полезным для огорода.
