На Каме обнаружили тело моториста на судне «Окский 13»

В Татарстане установят обстоятельства произошедшего

Казанский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома проводит проверку по факту гибели 32-летнего моториста. Об этом сообщили в пресс-службе МСУТ СКР.

По предварительным данным, вечером 19 августа тело мужчины было обнаружено в каюте судна «Окский 13», находившегося на рейде на 1435 км реки Камы. Признаков жизни обнаружено не было.

На месте происшествия работали следователи СКР. В настоящее время проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



