Новости общества

12:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Каме обнаружили тело моториста на судне «Окский 13»

11:35, 20.08.2025

В Татарстане установят обстоятельства произошедшего

На Каме обнаружили тело моториста на судне «Окский 13»
Фото: Михаил Захаров

Казанский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома проводит проверку по факту гибели 32-летнего моториста. Об этом сообщили в пресс-службе МСУТ СКР.

По предварительным данным, вечером 19 августа тело мужчины было обнаружено в каюте судна «Окский 13», находившегося на рейде на 1435 км реки Камы. Признаков жизни обнаружено не было.

На месте происшествия работали следователи СКР. В настоящее время проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также