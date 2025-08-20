На Каме обнаружили тело моториста на судне «Окский 13»
В Татарстане установят обстоятельства произошедшего
Казанский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома проводит проверку по факту гибели 32-летнего моториста. Об этом сообщили в пресс-службе МСУТ СКР.
По предварительным данным, вечером 19 августа тело мужчины было обнаружено в каюте судна «Окский 13», находившегося на рейде на 1435 км реки Камы. Признаков жизни обнаружено не было.
На месте происшествия работали следователи СКР. В настоящее время проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
