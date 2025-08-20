В 2025 году в России отметился рекордный рост преступности за последние 10 лет

Количество преступлений выросло до 27 тысяч

В первой половине 2025 года в России отметился рекордный рост преступности за последние 10 лет, выяснило «Реальное время» из данных Генеральной прокуратуры. За этот период в стране зарегистрировано свыше 27 тысяч преступлений, тогда как годом ранее их количество составляло 23,7 тысячи (здесь и далее — за январь—июнь соответствующего года).

Похожий скачок преступности за последние десятилетие уже отмечался. Так, если в первой половине 2020 года количество зарегистрированных преступлений составляло 18,9 тысячи, то годом позже их количество выросло до 22,4 тысячи.

Единственное крупное снижение преступности отмечалось в 2017 году. Тогда их количество снизилось до 18 тысяч, по сравнению с 21 тысячью годом ранее. Затем до 2022-го ежегодная динамика была разнонаправленной, но общее количество преступлений достигло 23 тысяч. С 2023 года отмечается постоянный рост.

При этом отметился и рост в количестве предварительно расследованных преступлений. В первой половине 2025 года таких было почти 23 тысячи, около 20 тысяч за тот же период были направлены в суд. Для сравнения, в 2022-м предварительно расследованных преступлений было 17,7 тысячи, в суд же направлены 16 тысяч.

Артем Гафаров