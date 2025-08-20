В Татарстане началась реставрация ремесленного училища XIX века

Проект реализуется при поддержке руководства республики

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В селе Новый Кокшан Менделеевского района стартовали реставрационные работы памятника деревянного зодчества — ремесленного училища, построенного в 1874 году промышленником Ушковым. Об этом сообщает комитет РТ по охране ОКН.



В рамках реставрационного проекта планируется укрепление фундамента, замена поврежденных деревянных конструкций, восстановление исторического облика кровли и фасадов. Особое внимание уделят воссозданию утраченных декоративных элементов и реставрации уникальных печей. Также будут обновлены инженерные коммуникации и благоустроена территория вокруг здания.



Здание, получившее официальное разрешение на реставрацию, представляет особую историческую ценность для региона. Архитектурный памятник выполнен в стиле модерн с элементами эклектики и тесно связано с развитием химической промышленности Татарстана — именно здесь династия Ушковых основала свой первый завод. Училище было создано для детей рабочих.

После завершения работ историческое здание, где ранее располагалась школа, а сейчас работает сельский клуб, продолжит свою социально-культурную функцию.

Наталья Жирнова