США: саммит на Аляске открыл путь для второго этапа переговоров России и Украины

Для ускорения встречи назначены представители США — Вэнс, Рубио и Уиткофф, которые будут координировать работу с Россией и Украиной

Путин и Зеленский выразили готовность к очной встрече, и подготовка к переговорам уже активно идет, сообщили в Белом доме.

На недавнем саммите на Аляске стороны достигли значительного прогресса, что открыло путь ко второму этапу переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Как отметили в администрации, для достижения «хорошей сделки» обе стороны должны остаться немного недовольными.

Важно подчеркнуть, что американские войска не будут размещены на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности. В администрации заявили: «Американских военных на Украине не будет».

Белый дом также отметил, что есть «свет в конце туннеля» в процессе урегулирования конфликта. Трамп выступает за более быстрые контакты и не хочет ждать еще месяц до новых встреч.

Стороны обсуждают различные варианты площадки для встречи, включая возможность трехсторонних переговоров с участием США. Трамп понимает, что гарантии безопасности для Украины должны оставаться актуальными даже после окончания его президентского срока.

Анастасия Фартыгина