Миллиардер заплатит $10 млн за погружение к обломкам «Титаника»

Это будет первое подобное погружение после трагедии с батискафом «Титан» компании OceanGate. Тогда во время спуска к обломкам погибли все пять человек на борту

Фото: Реальное время

Неизвестный миллиардер готов выделить $10 млн на погружение к обломкам «Титаника», сообщает New York Post.

Это будет первое подобное погружение после трагедии с батискафом «Титан» компании OceanGate, которая произошла 18 июня 2023 года. Тогда во время спуска к обломкам погибли все пять человек на борту.

Экспедиция, которая состоится в ближайшие недели, привлечет внимание к важным исследованиям и вопросам сохранения обломков знаменитого лайнера. Погружение к «Титанику» остается редким и дорогостоящим мероприятием.

Анастасия Фартыгина