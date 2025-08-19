Добровольцы штурмовых подразделений СВО получат статус ветеранов

Это не касается граждан, которые участвовали в СВО по соглашениям с Минобороны на определенный срок

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России одобрило законопроект, который позволит добровольцам, служившим в штурмовых подразделениях с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года, получить статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщается в материалах правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В пояснительной записке к документу указано, что статус ветерана будет присвоен тем, кто вступил в добровольческие формирования или подписал контракт с организациями, поддерживающими Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (СВО). Однако это не касается граждан, которые участвовали в СВО по соглашениям с Минобороны на определенный срок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Многие из этих граждан были отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленное мужество и героизм, — говорится в материалах комиссии.

По словам Владимира Груздева, председателя правления Ассоциации юристов России, изменения касаются тех, кто заключил соглашения с Минобороны в указанный период и выполнял боевые задачи на территории Украины и в соседних регионах. Лица, получившие ранения или заболевания во время выполнения своих обязанностей, будут признаны инвалидами согласно закону «О ветеранах».

Анастасия Фартыгина