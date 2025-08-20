Квалифколлегия судей Татарстана рассмотрела обращение ФСБ о статусе экс-главы арбитража Боровкова

Сам Максим Боровков участия в заседании не принимал

Фото: Динар Фатыхов

Может ли бывший председатель арбитража РТ Максим Боровков в статусе судьи в отставке работать заместителем министра юстиции? На этот вопрос из обращения регионального управления ФСБ в Квалификационной коллегии судей Татарстана дали положительный ответ.

Как отмечают источники «Реального времени», сигнал спецслужб был изучен на заседании и оснований для реагирования ККС не усмотрела.

По данным источников «Реального времени», сотрудников ФСБ заинтересовал вопрос «совместительства» — после ухода в отставку в августе 2024-го бывший председатель Арбитражного суда Татарстана получил предложение поработать в правительстве республики, и в феврале 2025-го занял пост заместителя министра юстиции РТ. Причем в определенных кругах обсуждается вопрос о возможности его повышения по итогам выборной кампании и формирования нового аппарата правительства республики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Закон о статусе судей в РФ накладывает на судей в отставке, как и на действующих судей определенные ограничения. В частности, им запрещено заниматься политической деятельностью и вести собственный бизнес. Действующим судьям запрещено также занимать иные, не судейские должности на государственной службе, работать в муниципалитете, выступать арбитром либо третейским судьей. Однако на пенсионеров Фемиды часть этих запретов не распространяется.

Так, в пункте 4 статьи 3 вышеназванного закона оговаривается, что независимо от возраста и судейского стажа на судью в отставке не распространяются требования, установленные подпунктами 1, 11 и 12 настоящей статьи, то есть им разрешена государственная и муниципальная служба, а также служебные командировки за пределы РФ за счет средств юридических и физических лиц, а еще — разрешено принимать почетные и специальные звания и награды без разрешения Квалифколлегии судей. При этом работа в качестве прокурора, следователя и дознавателя судье в отставке запрещена, так же, как адвокатура и нотариат.

Рассмотреть обращение от сотрудников ФСБ по Максиму Боровкову Квалифколлегия судей РТ планировала еще в мае. Однако посчитала нужным отложить этот вопрос для получения дополнительных документов. Сам отставник просил рассмотреть обращение без его участия. Что и было сделано на одном из летних заседаний. Нарушение норм законодательства в случае экс-главы арбитража Татарстана коллегия не усмотрела.