Квалифколлегия судей Татарстана рассмотрела обращение ФСБ о статусе экс-главы арбитража Боровкова
Сам Максим Боровков участия в заседании не принимал
Может ли бывший председатель арбитража РТ Максим Боровков в статусе судьи в отставке работать заместителем министра юстиции? На этот вопрос из обращения регионального управления ФСБ в Квалификационной коллегии судей Татарстана дали положительный ответ.
Как отмечают источники «Реального времени», сигнал спецслужб был изучен на заседании и оснований для реагирования ККС не усмотрела.
По данным источников «Реального времени», сотрудников ФСБ заинтересовал вопрос «совместительства» — после ухода в отставку в августе 2024-го бывший председатель Арбитражного суда Татарстана получил предложение поработать в правительстве республики, и в феврале 2025-го занял пост заместителя министра юстиции РТ. Причем в определенных кругах обсуждается вопрос о возможности его повышения по итогам выборной кампании и формирования нового аппарата правительства республики.
Закон о статусе судей в РФ накладывает на судей в отставке, как и на действующих судей определенные ограничения. В частности, им запрещено заниматься политической деятельностью и вести собственный бизнес. Действующим судьям запрещено также занимать иные, не судейские должности на государственной службе, работать в муниципалитете, выступать арбитром либо третейским судьей. Однако на пенсионеров Фемиды часть этих запретов не распространяется.
Так, в пункте 4 статьи 3 вышеназванного закона оговаривается, что независимо от возраста и судейского стажа на судью в отставке не распространяются требования, установленные подпунктами 1, 11 и 12 настоящей статьи, то есть им разрешена государственная и муниципальная служба, а также служебные командировки за пределы РФ за счет средств юридических и физических лиц, а еще — разрешено принимать почетные и специальные звания и награды без разрешения Квалифколлегии судей. При этом работа в качестве прокурора, следователя и дознавателя судье в отставке запрещена, так же, как адвокатура и нотариат.
Рассмотреть обращение от сотрудников ФСБ по Максиму Боровкову Квалифколлегия судей РТ планировала еще в мае. Однако посчитала нужным отложить этот вопрос для получения дополнительных документов. Сам отставник просил рассмотреть обращение без его участия. Что и было сделано на одном из летних заседаний. Нарушение норм законодательства в случае экс-главы арбитража Татарстана коллегия не усмотрела.
Справка
Боровков Максим Сергеевич
Родился 4 июня 1981 года в Казани.
- В 2003 году окончил юридический факультет Казанского юридического института МВД России.
- 1998—2003 — служба в органах внутренних дел, МВД Республики Татарстан;
- 2003—2009 — помощник судьи, Арбитражный суд Республики Татарстан;
- 2009—2016 — судья, Арбитражный суд Республики Татарстан;
- 2016—2018 — председатель судебного состава, Арбитражный суд Республики Татарстан;
- 2018—2024 — председатель суда, Арбитражный суд Республики Татарстан;
- 2024—2024 — судья, Арбитражный суд Республики Татарстан;
- 5 февраля 2025 — назначен заместителем министра юстиции Республики Татарстан.
Награды и поощрения:
2003 — Почетная грамота МВД Республики Татарстан;
2007 — Благодарность Арбитражного суда Республики Татарстан;
2013 — Благодарность Арбитражного суда Республики Татарстан;
2015 — Медаль «150 лет судебной реформы в России»;
2017 — Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан»;
2020 — Юбилейная медаль «150 лет Верховному Суду Республики Татарстан»;
2022 — Юбилейный знак «30 лет Арбитражному суду Волгоградской области»;
2022 — Юбилейный знак «X Всероссийский съезд судей»;
2022 — Юбилейная медаль «100 лет Верховному Суду России»;
2024 — Медаль «За безупречную службу».
Женат. Воспитывает четверых детей.
