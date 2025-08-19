Россия передала Украине 1000 тел погибших военных, получив 19 взамен
Мединский написал: «По стамбульским договоренностям сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали — 19. Так же, как месяц назад»
Россия передала Украине 1 000 тел погибших украинских солдат и получила в ответ 19 тел своих бойцов. Об этом сообщил Владимир Мединский, помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной.
— По стамбульским договоренностям сегодня мы передали украинской стороне 1 000 тел солдат ВСУ. Нам отдали — 19. Так же, как месяц назад, — написал Мединский в своем телеграм-канале.
14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен были переданы 84 военнопленных ВСУ.
