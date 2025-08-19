Россия передала Украине 1000 тел погибших военных, получив 19 взамен

Мединский написал: «По стамбульским договоренностям сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали — 19. Так же, как месяц назад»

— По стамбульским договоренностям сегодня мы передали украинской стороне 1 000 тел солдат ВСУ. Нам отдали — 19. Так же, как месяц назад, — написал Мединский в своем телеграм-канале.

14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен были переданы 84 военнопленных ВСУ.



Анастасия Фартыгина