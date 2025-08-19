«Ак Барс» объявил состав на матч с «Ладой» в Тольятти

Яшкин, Семенов и Барабанов — вне заявки

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на контрольный матч с «Ладой». Встреча состоится в Тольятти и начнется в 16.00 по московскому времени.

Тренерский штаб «Ак Барса» оставил вне заявки некоторых лидеров команды. С «Ладой» не сыграют Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов, Александр Барабанов и ряд других опытных хоккеистов.

В первом звене «Ак Барса» сыграют Никита Дыняк, Илья Сафонов и Артем Галимов. Место в воротах с первых минут займет Максим Арефьев, его сменщиком заявлен Михаил Бердин.

Ранее «Ак Барс» одержал две победы в контрольных матчах с «Нефтяником» (4:3) и «Нефтехимиком» (5:1).

Зульфат Шафигуллин