Женщины все чаще стали выбирать самокат как общественный транспорт

При этом они в пять раз реже нарушают ПДД, чем мужчины

Фото: Инна Серова

Доля женщин среди пользователей самокатов общего пользования выросла почти на 15% по сравнению с прошлым годом и достигла 38%. Такую статистику представил «МТС Юрент».

Согласно данным, основная аудитория сервиса — люди 18—34 лет, однако выросло число пользователей старше 40 лет (20%). Более 91% поездок совершается по транспортным маршрутам, 70% из них длятся не более 10 минут.

Женщины чаще используют самокаты как полноценную замену общественному транспорту, особенно в темное время суток. Популярные маршруты: дом — работа, дом — спортзал, дом — магазин. Мужчины же преимущественно применяют самокаты для последней мили — от остановок общественного транспорта до места назначения.



При этом нарушений ПДД у первых в пять раз меньше, чем у мужской аудитории: менее 15% нарушений и 13% ДТП.

Ранее стало известно, что за первые семь месяцев 2025 года на дорогах Татарстана количество ДТП с самокатчиками остается на уровне прошлого года. О том, что власти Казани думают о запрете самокатов в городе, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова