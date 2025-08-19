Завершить строительство транспортно-логистического центра «Алабуга» планируют в 2026 году

Инвестиции в проект составят 51,5 млрд рублей

Фото: Дмитрий Зайцев

На бизнес-форуме «РОСТКИ» была представлена информация о транспортно-логистическом центре «Алабуга». Согласно плану, строительство объекта началось в мае 2023 года, а открытие контейнерного терминала произошло в октябре 2024 года. В феврале 2025 года был открыт склад временного хранения (СВХ), а в октябре 2025 года начнется работа склада с таможенным контролем и зонами E-commerce и F-commerce.

Полное завершение проекта ожидается в 2025—2026 годах. Об этом заявил министр транспорта Татарстана Фарид Ханифов.

Инвестиции в проект составят 51,5 млрд рублей. Проектная мощность центра — 220 контейнеров в сутки. Склад будет иметь площадь более 170 000 м² и сможет принимать два импортных поезда в день, отметил он.

Дмитрий Зайцев