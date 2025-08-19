В Татарстане собираются утвердить новые тарифы на посещение детских садов
Наименьшую плату за детский сад будут вносить многодетные родители при трехчасовом посещении учреждения детьми младше трех лет
Правительство РТ разработало новые тарифы на посещение детских садов на ближайшие три года. Стоимость услуг будет зависеть от возраста ребенка, количества детей в семье и длительности пребывания в дошкольном учреждении. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную проверку.
При трехчасовом посещении родители детей до трех лет из обычных семей заплатят 907 рублей в месяц, многодетные семьи — вдвое меньше, 454 рубля. Для детей старше трех лет тарифы составят 820 и 410 рублей соответственно.
При девятичасовом пребывании тарифы вырастут до 2348 для родители детей до трех лет из обычных семей и 1174 рублей из многодетных, 2231 и 1116 рублей для детей старше трех лет соответственно. За круглосуточное пребывание расценки составят 4199 рублей для обычных семей и 2100 рублей для многодетных.
Тарифы будут ежегодно индексироваться. Например, к 2028 году при трехчасовом посещении для семей с одним-двумя детьми плата вырастет до 981 рубля.
Новые расценки начнут действовать с 1 января 2026 года и будут едиными для всех государственных и муниципальных детских садов республики.
За последние пять лет Казань направила около 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов на строительство 26 детских садов. Это добавило 10 тыс. мест и помогло сократить очереди.
