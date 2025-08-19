В Татарстане собираются утвердить новые тарифы на посещение детских садов

Наименьшую плату за детский сад будут вносить многодетные родители при трехчасовом посещении учреждения детьми младше трех лет

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство РТ разработало новые тарифы на посещение детских садов на ближайшие три года. Стоимость услуг будет зависеть от возраста ребенка, количества детей в семье и длительности пребывания в дошкольном учреждении. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную проверку.

При трехчасовом посещении родители детей до трех лет из обычных семей заплатят 907 рублей в месяц, многодетные семьи — вдвое меньше, 454 рубля. Для детей старше трех лет тарифы составят 820 и 410 рублей соответственно.

При девятичасовом пребывании тарифы вырастут до 2348 для родители детей до трех лет из обычных семей и 1174 рублей из многодетных, 2231 и 1116 рублей для детей старше трех лет соответственно. За круглосуточное пребывание расценки составят 4199 рублей для обычных семей и 2100 рублей для многодетных.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Тарифы будут ежегодно индексироваться. Например, к 2028 году при трехчасовом посещении для семей с одним-двумя детьми плата вырастет до 981 рубля.

Новые расценки начнут действовать с 1 января 2026 года и будут едиными для всех государственных и муниципальных детских садов республики.

За последние пять лет Казань направила около 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов на строительство 26 детских садов. Это добавило 10 тыс. мест и помогло сократить очереди.



Наталья Жирнова