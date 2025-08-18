Казань потратила 76 млрд рублей на национальные проекты за пять лет

За последние пять лет Казань направила около 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Эти средства позволили значительно улучшить инфраструктуру города и качество жизни его жителей, пишет ГТРК «Татарстан».

В рамках программы было построено 26 детских садов, что добавило 10 тыс. мест и помогло сократить очереди. Также открылись 15 новых школ, способных принять почти 20 тыс. учеников, и были возведены пять дополнительных школьных корпусов на 5 тыс. мест. В городе появились детские технопарки «Кванториум», которые открывают новые возможности для обучения.

Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров сообщил о значительных успехах в здравоохранении: за этот период открыли 12 гериатрических центров и построили Центр детской онкологии на 100 мест. Также в жилом комплексе «Салават купере» появилась многопрофильная поликлиника, а в Дербышках завершилось строительство нового здания филиала городской поликлиники №6. К тому же капитально отремонтировали несколько поликлиник и женскую консультацию на улице Даурской.

Культурная сфера также не осталась без изменений — 95% учреждений прошли капитальный ремонт или получили новые здания. Завершилось строительство ключевых дорог, обновлено 110 участков общей протяженностью более 130 км. В автопарке города появились 240 автобусов на газомоторном топливе, благоустроили 23 парка и сквера, а также провели рекультивацию Самосыровского полигона.

С 2025 года в перечень национальных проектов добавятся семь новых направлений, включая сохранение населения, поддержку семьи, развитие личности и цифровую трансформацию управления.

Казань участвует в реализации 9 из 12 национальных проектов Татарстана в рамках 25 региональных программ. В этом году на эти проекты выделено более 7 млрд рублей, из которых 5 млрд поступили из федерального бюджета.



