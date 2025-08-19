Новости общества

Впервые в этом году в форуме малых городов примут участие поселки с населением меньше 300 тыс.

10:17, 19.08.2025

От Татарстана в этой категории будут представлены Нижнекамск и Альметьевск

Фото: Артем Дергунов

Впервые в этом году в форуме малых городов примут участие пункты с населением менее 300 тыс. человек. Об этом в ходе пресс-конференции в Кабмине республики сообщила директор фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина.

Татарстан в этой категории представят Альметьевск и Нижнекамск.

— То, что малые населенные пункты теперь могут участвовать — это уже достижение. Независимо от победы, опыт министров в разработке заявок на конкурсов совместно с жителями в течение 3-4 месяцев дорогого стоит. В заявке ведь формируется план развития конкретной территории на 3-4 года, а дальше команда сможет найти другой источник финансирования, даже если не победит в конкурсе, — подчеркнула Зиннатуллина.

Всего от Татарстана на конкурс подали 16 заявок на общую сумму 1,2 млрд рублей. Победители получат гранты на осуществление своих планов по благоустройству.

Елизавета Пуншева
