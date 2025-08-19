Треть казанцев поддержали запрет на звонки в Telegram и WhatsApp*

При этом почти половина уверена, что ограничения негативно скажутся на работе «удаленщиков» и вахтовиков

Фото: Мария Зверева

Мнение по поводу введения ограничений на звонки в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp* среди экономически активного населения Казани разделились почти поровну. Такими выводами поделилась служба исследований SuperJob.

Почти треть опрошенных (36%) поддержали введение ограничений, аргументируя свою позицию соображениями безопасности и необходимостью больше общаться вживую. При этом почти половина респондентов (49%) высказались резко против, указывая на негативное влияние ограничений на работу удаленных сотрудников и общение вахтовиков с семьями.

Гендерные различия проявились в том, что среди мужчин преобладает оппозиция ограничениям, тогда как женщины чаще поддерживают нововведения.

Возрастной фактор также оказал существенное влияние на результаты: молодежь до 35 лет демонстрирует явный скептицизм (56% против ограничений), в то время как старшее поколение (от 45 лет) проявляет большую лояльность (43% поддержки).

Уровень дохода респондентов коррелирует с их позицией: среди граждан с заработком от 100 тысяч рублей противников ограничений оказалось больше (54%), чем среди тех, кто получает меньшую зарплату.

Напомним, что ранее Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* 13 августа.

— Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет, — заявили в Минцифры.



Наталья Жирнова