В «Динамо» оценили возможность отставки Карпина до сентября

Семь матчей — короткий срок для таких решений, считают в клубе

Фото: Динар Фатыхов

В московском «Динамо» исключили возможность отставки Валерия Карпина до сентябрьской паузы на матчи сборных. Соответствующее заявление сделал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

— Прошло только семь матчей. Контракт с тренером заключен не на семь игр, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. Под руководством тренера команда провела семь матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. В чемпионате после пяти туров «Динамо» Карпина занимает 11-е место с пятью набранными очками.

Зульфат Шафигуллин