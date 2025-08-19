В «Динамо» оценили возможность отставки Карпина до сентября
Семь матчей — короткий срок для таких решений, считают в клубе
В московском «Динамо» исключили возможность отставки Валерия Карпина до сентябрьской паузы на матчи сборных. Соответствующее заявление сделал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
— Прошло только семь матчей. Контракт с тренером заключен не на семь игр, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».
Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. Под руководством тренера команда провела семь матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. В чемпионате после пяти туров «Динамо» Карпина занимает 11-е место с пятью набранными очками.
