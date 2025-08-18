Ночью россияне смогут наблюдать парад планет: Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в линию

Чтобы увидеть все четыре небесных тела, необходимо дождаться восхода Меркурия, который появится примерно за полтора часа до восхода Солнца

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Сегодня ночью жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию над восточным горизонтом.

Наблюдать за «парадом» можно будет на всей территории страны примерно за час до восхода солнца по местному времени. Два тела, Венера и Юпитер, находятся рядом уже около двух недель, а Луна займет нужное положение только на одну ночь.

Чтобы увидеть все четыре небесных тела, необходимо дождаться восхода Меркурия, который появится примерно за полтора часа до восхода Солнца. В Москве оптимальное время для наблюдения — около четырех утра.

— Чтобы увидеть полный парад, необходимо, чтобы взошел Меркурий, который появится только за полтора часа до восхода Солнца. В Москве оптимальным временем будет четыре утра, — отмечают астрономы.

Венеру, Юпитер и Луну, можно будет наблюдать даже над крышами домов в крупных городах. А пока вы ждете парада, поглядывайте в зенит — сейчас Земля проходит через метеорный поток Персеиды, и у вас есть шанс увидеть падающую звезду и загадать желание.



Анастасия Фартыгина