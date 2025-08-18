МВД рассказало, как не попасться на удочку мошенников под видом полицейских

По информации МВД, мошенники могут выдавать себя за сотрудников полиции и даже указывать адрес отдела, чтобы создать правдоподобную ситуацию

МВД России разъяснило, как отличить настоящий вызов на допрос от мошеннического. Важно помнить, что для официального вызова правоохранители должны не только позвонить, но и направить повестку. Если вам поступил звонок или сообщение с приглашением на допрос без повестки, это может быть ловушкой.

— Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор, — подчеркивают в ведомстве.

Если у вас есть сомнения относительно звонка или сообщения, лучше всего обратиться в дежурную часть полиции для проверки информации. Это поможет избежать неприятных ситуаций и защитит вас от мошенников.

Анастасия Фартыгина