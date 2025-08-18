Заведующая детским садом в Татарстане обманула бюджет на 800 тыс. рублей

По версии следствия, женщина «устроила» на работу фиктивную воспитательницу и присвоила ее зарплату

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане заведующая детским садом предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, женщина «устроила» на работу фиктивную воспитательницу и присвоила ее зарплату, сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

В 2022 году заведующая фиктивно оформила на работу воспитательницу, которой регулярно начисляла зарплату. При этом «сотрудница» в детском саду не работала, а полученные деньги передавала своей начальнице.

— Ущерб бюджетному учреждению от действий заведующей составил более 800 тыс. рублей, — сообщили в Следкоме.

Преступную схему удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей и сотрудников МВД. Уголовное дело направлено в суд.

Анастасия Фартыгина