Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +22 градусов

В отдельных районах гроза, град

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами сильный, локально ливни. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза, град. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +17 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +17 до +22 градусов, в Казани — от +17 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина