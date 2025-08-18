Скульптуру «Большая русалка» в Дании уберут после жалоб на вульгарность

Агентство по дворцам и культуре Дании потребовало демонтажа «Большой русалки» в Копенгагене

Скульптор Петер Бех на фоне «Большой русалки». Фото: Tim Panduro / Dragoer Nyt / скриншот с сайта The Guardian

В Дании начался демонтаж скульптуры «Большая русалка», которая находилась на территории форта Драгёр в Копенгагене. Решение связано с тем, что 14-тонная фигура размером 4 на 6 метров не вписывается в историческое наследие объекта, построенного в 1910 году. Агентство по дворцам и культуре официально потребовало убрать работу из общественного пространства.

Скульптура стала предметом споров. Ряд экспертов в области искусства назвали ее вульгарной и неподходящей для городской среды. В публикациях отмечалось, что фигура представляет «мужскую фантазию о том, как должна выглядеть женщина», а акцент на ее телесности мешает восприятию образа. Часть критиков подчеркнули, что работа отражает более широкий общественный спор о женских телах и их репрезентации в искусстве.

Автор скульптуры Петер Бех не согласился с претензиями. По его словам, фигура выполнена пропорционально размеру и не содержит избыточных деталей. Он напомнил, что работу создавал после многочисленных жалоб туристов на то, что знаменитая «Маленькая русалка» в бронзе и граните слишком мала по масштабу.

Скульптура уже становилась объектом дискуссий. В 2006 году ее установили на пирсе Лангелини рядом с «Маленькой русалкой», но в 2018 году демонтировали после критики местных жителей, которые назвали ее «поддельной и вульгарной». Позднее она оказалась в форте Драгёр, где простояла несколько лет, пока в марте 2025 года агентство не потребовало ее убрать.

Художник предложил подарить скульптуру муниципалитету Драгёра, но получил отказ. Представители администрации заявили, что работа слишком крупная и занимает много места. Несмотря на это, Бех утверждает, что многие жители положительно воспринимают его работу, и надеется найти возможность сохранить ее в городе.

Екатерина Петрова