В Татарстане на 75% выполнены работы по уходу за лесными культурами
В лидерах по объемам выполненных работ сотрудники Алькеевского, Бавлинского, Елабужского и Черемшанского лесхозов республики
В Татарстане продолжаются работы по агротехническому уходу за лесными культурами в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», входящего в федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Минлесхозе.
По данным министерства, по состоянию на 18 августа текущего года агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 11,3 тыс. га, что составляет 75% от запланированного объема работ.
Лидеры по объемам выполненных работ — сотрудники Алькеевского, Бавлинского, Елабужского и Черемшанского лесхозов республики.
