В Татарстане более 5 тысяч избирателей уже воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»

Технология «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по адресу регистрации

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане более 5 тысяч избирателей уже воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» , который позволяет проголосовать на ближайшем удобном избирательном участке в Единый день голосования — 14 сентября.

Подавляющее большинство заявлений о включении в список избирателей по месту фактического нахождения поступило через «Госуслуги». Заявления, оформленные в территориальных комиссиях и офисах многофункциональных центров «Мои документы», на данный момент составляют 1% от общего объема.

— Такая активность показывает, что цифровые сервисы востребованы у наших граждан. Возможность заранее выбрать участок и проголосовать там, где удобно, делает избирательный процесс современным и комфортным, — отметил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Технология «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по адресу регистрации (прописки). Для этого избиратель должен заранее оформить заявление: до 10 сентября — через портал «Госуслуги», в офисах МФЦ либо в любой территориальной избирательной комиссии; с 3 по 10 сентября — в любой участковой избирательной комиссии.

Напомним, на выборах раиса Татарстана сервис «Мобильный избиратель» будет работать на всей территории республики, а также на экстерриториальном избирательном участке в Москве. На дополнительных выборах депутата Госсовета — только в Мелекесском округе, на выборах муниципальных депутатов «Мобильный избиратель» не предусмотрен. Выборы пройдут в Единый день голосования — 14 сентября.

Денис Петров