В II квартале число индивидуальных инвестиционных счетов превысило 6,2 млн

Чистый приток средств на брокерские счета составил 39 млрд рублей

Фото: Дарья Пинегина

В II квартале 2025 года наблюдается ускорение прироста числа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Их количество увеличилось почти на 94 тыс. и превысило 6,2 млн. Об этом сообщают в Центробанке.

Клиенты брокеров продолжают активно пополнять ИИС, при этом все больше отдают предпочтение облигациям. Чистый приток средств на брокерские счета составил 39 млрд рублей, что превышает показатель I квартала (36 млрд рублей).

Благодаря пополнению счетов и положительной переоценке российских облигаций, объем активов на ИИС достиг 680 млрд рублей.

Структура инвестиционных портфелей претерпела изменения: доля долговых бумаг выросла до 39%, в то время как доля российских акций снизилась до 33% — минимума с II квартала 2023 года. Доля денежных средств в портфелях инвесторов составляет всего 6%.

Рената Валеева