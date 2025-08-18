Новости общества

Max опроверг обвинения в несанкционированном доступе к камере

11:17, 18.08.2025

В пресс-службе подчеркнули, что пользователь активирует камеру только тогда, когда самостоятельно инициирует эту функцию

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе мессенджера Max опровергли информацию, распространяемую в Telegram-каналах, о том, что приложение якобы использует камеру компьютера в неактивном режиме. Об этом ТАСС сообщили представители платформы.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что Max Messenger может запрашивать доступ к камере компьютера и использовать ее без ведома пользователя.

В пресс-службе Max подчеркнули, что пользователь активирует камеру только тогда, когда самостоятельно инициирует эту функцию, например во время видеозвонка.

Подробнее о новом национальном мессенджере и его популярности в республике — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

