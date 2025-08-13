В Муслюмовском районе ремонтируют мост через реку Ик за 440 млн рублей по нацпроекту

Длина путепровода составляет 229,8 метра

В Муслюмовском районе Татарстана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется капремонт моста через реку Ик на автомобильной дороге Актаныш — Муслюмово, на участке 873-го км, сказано на сайте Минтранса.

Общая стоимость работ составляет 440 млн рублей.

Генеральным проектировщиком выступает ООО «МостПроектСтрой», генеральным подрядчиком — ООО «Мосты РТ». Завершение строительно-монтажных работ по государственному контракту запланировано на конец июля 2026 года.

Длина путепровода составляет 229,8 метра. Конструкция пролетного строения — сталежелезобетонное, расчетная нагрузка — А-11, Н-11.

Реальное время / realnoevremya.ru

На данный момент устроены временные объездные дороги и пешеходный мост. Выполнены работы по частичному демонтажу конструкций существующего моста, ремонту главных балок и устройству монолитного пролетного строения.

В рамках дальнейших работ планируется устройство монолитной плиты пролетного строения, мостового полотна, организованного водоотвода на мосту, очистных сооружений и водосбросных лотков, трех металлических оцинкованных лестничных сходов, дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и другие работы.

Рената Валеева