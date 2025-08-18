В Приволжском федеральном округе продажи подержанных автомобилей выросли на 9%

В целом по России в июле продажи подержанных автомобилей выросли на 10%

Фото: Артем Дергунов

В ПФО в июле зафиксирован рост продаж автомобилей с пробегом на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом средняя цена подержанных автомобилей в ПФО незначительно снизилась — на 0,5% — и составила 1 млн рублей.

В целом по России в июле продажи подержанных автомобилей выросли на 10%, при этом наибольший рост продаж отмечается у отечественных моделей. Средняя цена машины с пробегом по стране упала на 7%, до 1,1 млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Дром».

Самыми популярными моделями на вторичном рынке стали:

Lada Granta (рост продаж на 10%, средняя цена — 595 тысяч рублей);

Lada Priora (рост продаж на 3%, средняя цена — 349 тысяч рублей);

Hyundai Solaris (рост продаж на 6%, средняя цена — 978 тысяч рублей);

Toyota Corolla (рост продаж на 12%, средняя цена — 658 тысяч рублей);

Kia Rio (рост продаж на 6%, средняя цена — 985 тысяч рублей).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рост продаж подержанных автомобилей в июле также отмечался в Южном (13%), Сибирском (13%) и Дальневосточном (12%) федеральных округах.

Ранее сообщалось, что на вторичном авторынке Татарстана зафиксировали снижение цен и самыми дешевыми оказались модели Lada.

Рената Валеева