Татарстан и «Почта России» укрепят сотрудничество в сфере почтовых услуг и логистики

Рустам Минниханов встретился с гендиректором АО «Почта России» Михаилом Волковым на полях III форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором АО «Почта России» Михаилом Волковым на полях III форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», проходящего в «Казань Экспо».

Минниханов подчеркнул ключевую социальную роль почтовых отделений, особенно в сельской местности, и отметил важность поддержки работников почты. Он напомнил о решении республиканских властей о выделении субсидий для дополнительных выплат сотрудникам почты. Также была отмечена программа модернизации почтовых отделений, благодаря которой за последние три года в Татарстане было отремонтировано 73 отделения.

— Почта России активно сотрудничает с промышленным сектором Татарстана, особенно в части обеспечения логистических услуг для ведущих предприятий республики. Важно и дальше развивать это стратегическое партнерство, — подчеркнул раис Татарстана.

Волков отметил, что Татарстан является одним из ключевых регионов для «Почты России».

— Спасибо вам за всестороннюю поддержку, особенно в части модернизации отделений почты. В Татарстане реализуется ряд интересных проектов, ряд из них мы масштабируем по всей России. Здесь сильная команда, мы доверяем ей новые направления, — заявил гендиректор АО «Почта России».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры, перспективы развития Казанского логистического почтового узла и другие актуальные вопросы.

По итогам встречи Минниханов и Волков подписали соглашение о взаимодействии между Правительством Татарстана и АО «Почта России». Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере повышения доступности услуг почтовой связи на территории республики, дальнейшую модернизацию почтовых отделений, обеспечение их квалифицированными кадрами и другие направления.

Рената Валеева