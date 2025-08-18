Трамп предложил Зеленскому отказаться от Крыма и членства в НАТО для прекращения конфликта
Зеленский ответил на это предложение, что «Крым не следовало оставлять тогда»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может быстро завершить конфликт на Украине, отказавшись от претензий на Крым и согласившись на невступление страны в НАТО. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
— Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются, — заявил Трамп.
Зеленский ответил на это предложение, написав в соцсети X, что «Крым не следовало оставлять тогда». Он также заявил о стремлении к «быстрому и надежному» завершению конфликта с долгосрочным миром.
Заявление прозвучало в преддверии встречи Зеленского с Трампом в Белом доме, которая состоится в понедельник. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на достижение договоренностей по территориальным вопросам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Помимо Трампа и Зеленского, во встрече заявлено участие канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Джорджи Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.
Встреча в Вашингтоне станет первой личной встречей Трампа и Зеленского после февральской перепалки между ними.
