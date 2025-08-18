Трамп предложил Зеленскому отказаться от Крыма и членства в НАТО для прекращения конфликта

Зеленский ответил на это предложение, что «Крым не следовало оставлять тогда»

Фото: Галия Шакирова

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может быстро завершить конфликт на Украине, отказавшись от претензий на Крым и согласившись на невступление страны в НАТО. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

— Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются, — заявил Трамп.

Зеленский ответил на это предложение, написав в соцсети X, что «Крым не следовало оставлять тогда». Он также заявил о стремлении к «быстрому и надежному» завершению конфликта с долгосрочным миром.

Заявление прозвучало в преддверии встречи Зеленского с Трампом в Белом доме, которая состоится в понедельник. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на достижение договоренностей по территориальным вопросам в ходе переговоров в Вашингтоне.

Помимо Трампа и Зеленского, во встрече заявлено участие канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Джорджи Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

Встреча в Вашингтоне станет первой личной встречей Трампа и Зеленского после февральской перепалки между ними.

Рената Валеева