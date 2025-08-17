Новости общества

11:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани частично перекроют проспект Альберта Камалеева

10:52, 17.08.2025

Ограничение движения затронет участок проспекта в районе жилого дома №32б

В Казани частично перекроют проспект Альберта Камалеева
Фото: Реальное время

С 1 по 7 сентября в Казани будет ограничено движение транспорта по проспекту Альберта Камалеева. Причина — строительство кабельной канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Ограничение движения затронет участок проспекта в районе жилого дома №32б.

Напомним, в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Академика Завойского в связи со строительством сетей водоснабжения.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также