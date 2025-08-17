В Казани частично перекроют проспект Альберта Камалеева
Ограничение движения затронет участок проспекта в районе жилого дома №32б
С 1 по 7 сентября в Казани будет ограничено движение транспорта по проспекту Альберта Камалеева. Причина — строительство кабельной канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Ограничение движения затронет участок проспекта в районе жилого дома №32б.
Напомним, в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Академика Завойского в связи со строительством сетей водоснабжения.
