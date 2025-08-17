Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов

Днем местами небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром преимущественно без осадков, местами туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов, в западных районах до +15 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +21 до +26 градусов, в Казани — от +23 до +25 градусов.

Галия Гарифуллина