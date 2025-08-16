В МВД предупредили о возможности мошенников подменять контакты в телефонах

Аферисты используют для обмана безобидные на первый взгляд файл — .vcf

Россиян предупредили о новых мошеннических схемах. Злоумышленники могут подменять контакты в телефонах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Аферисты используют для обмана безобидные на первый взгляд файл — .vcf (vCard File). Это стандартный формат визитной карточки, содержащий информацию о контакте: имя, телефонные номера, email, адрес, должность.



— Когда ничего не подозревающий пользователь открывает .vcf файл, его телефон предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий. Процесс сохранения контакта происходит быстро и часто без лишних вопросов. Жертва может даже не заметить, что в ее адресной книге появился новый контакт или изменился номер в старом (если мошенники использовали имя существующего контакта), — сообщили в ведомстве.

Пользователям рекомендуют сохранять номера служб поддержки банков, почтовых операторов, госорганов самостоятельно и не доверять слепо контактам.

Напомним, за шесть месяцев этого года в России зарегистрировали 142,1 тыс. преступлений, совершенных при помощи мессенджеров. Согласно данным статистики, такие сервисы являются наиболее распространенным инструментом злоумышленников.



Галия Гарифуллина