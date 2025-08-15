За полгода в России зафиксировали более 142 тыс. преступлений, совершенных при помощи мессенджеров

Мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи

За шесть месяцев этого года в России зарегистрировали 142,1 тыс. преступлений, совершенных при помощи мессенджеров. Об этом сообщили в МВД страны.

— Согласно данным статистики, они являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений. Мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи, — предупредили в ведомстве.

Этот способ связи предпочитают и украинские кол-центры. Это объясняется тем, что интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать. Также мессенджеры используют для вербовки россиян украинскими спецслужбами.

Напомним, недавно МВД представило классификацию из пяти уровней защиты аккаунтов в интернете. Она призвана повысить осведомленность граждан о необходимости защиты цифровой информации.

Галия Гарифуллина