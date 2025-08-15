Ипотечная задолженность россиян превысила 22 трлн рублей

В июне банки предоставили 68,7 тыс. рублевых ИЖК на сумму 308,9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Совокупная задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) по состоянию на 1 июля 2025 года превысила 22 трлн рублей и составила 22,1 трлн рублей. Об этом сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования, опубликованном Центробанком.

В июне в России сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля. Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных кредитными организациями прав требований по кредитам к началу второго месяца лета составила 20,4 трлн рублей, увеличившись на 0,3%.

В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК замедлились до 3,3%. При этом 21,5% ипотечного портфеля приходились на ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ), задолженность по которым за месяц сократилась на 0,4%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В июне банки предоставили 68,7 тыс. рублевых ИЖК на сумму 308,9 млрд рублей. Около 85% выдач пришлось на программы господдержки — 263 млрд рублей. Предоставление ИЖК на рыночных условиях увеличилось на 13%, до 46 млрд рублей.

В июле 2025 года ожидается сохранение текущего уровня выдачи ипотеки с господдержкой, прогнозируют в Центробанке.

Рената Валеева