Производитель «Роллтон» опроверг финансирование ВСУ и заявил о готовности к проверкам

20:13, 15.08.2025

Компания также сообщила, что направила официальный запрос инициаторам заявлений с просьбой предоставить какие-либо факты, подтверждающие эти обвинения

Фото: Реальное время

Российская компания ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», производящая продукты «Роллтон» и BigBon, опровергла информацию о своей причастности к финансированию Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Заявление последовало в ответ на публикацию в Telegram-канале Mash о том, что «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» намерен проверить Mareven Food Holdings Limited на предмет возможного финансирования ВСУ.

— Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Наша компания является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, имеет статус системообразующего предприятия, — подчеркнули в пресс-службе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Компания также сообщила, что направила официальный запрос инициаторам заявлений с просьбой предоставить какие-либо факты, подтверждающие эти обвинения.

— Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации. Мы открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую прозрачность нашей деятельности, — заявили в «Маревен Фуд Сэнтрал».

Рената Валеева

